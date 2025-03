Tweedehands-webshops geven klanten te weinig info over rechten

Uit de controle kwam onder andere naar voren dat 40 procent van de onlineverkopers consumenten onduidelijk informeert over hun herroepingsrecht. Dat is bijvoorbeeld het recht om een product binnen veertien dagen kosteloos te retourneren zonder opgaaf van reden.

Daarnaast bleek ook dat 45 procent van de verkopers klanten niet correct informeert over hun rechten om bijvoorbeeld producten terug te sturen die defect zijn of er niet uitzien zoals in de advertentie. Ook hield 57 procent zich niet aan de wettelijke minimumgarantietermijn van een jaar voor tweedehandsgoederen.

Nederland deed overigens niet mee aan de controle die door Brussel werd gecoördineerd. Om welke webshops het ging, is niet bekendgemaakt. Volgens een verklaring van de Europese Commissie is het nu aan de consumentenautoriteiten van de verschillende landen die deelnamen om actie te ondernemen. Zij kunnen bijvoorbeeld beslissen of er nader onderzoek moet plaatsvinden of naleving van de regels eisen.