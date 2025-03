Studie: Chinese elektrische auto versnelt opmars ondanks tarieven

Chinese merken zoals BYD en Lynk & Co hebben daarbij opvallend weinig last van de vorig jaar afgekondigde Europese importheffingen. „Chinese fabrikanten weten dankzij het reeds opgebouwde kostenvoordeel de impact te beperken. Ook hebben ze, al dan niet via joint ventures, plannen om een aantal assemblagelijnen naar Europa te verplaatsen”, schrijft BOVAG.

In Nederland nemen Chinese merken in 2030 naar verwachting net geen 19 procent van de markt in. Dat is in het midden van de verwachtingen voor Europese landen van tussen de 10 en 30 procent. Voor landen zonder auto-industrie ligt dat percentage naar verwachting hoger dan voor landen met een auto-industrie.

Chinese merken richten zich steeds vaker op het betaalbaardere segment elektrische auto en dat is volgens BOVAG juist waar de groei ligt. Deze producenten kunnen daarbij vaak een betere prijs-kwaliteitverhouding leveren dan producenten uit andere landen.

„Met een breed productportfolio en toegang tot een grote hoeveelheid mensen en middelen spelen ze razendsnel in op de actuele vraag. Waar de eerste Chinese toetreders drie jaar geleden zich op het premiumsegment richtten, zijn er steeds meer Chinese merken die zich nu juist focussen op een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Ook wat betreft distributie schakelen ze snel: na een eerdere focus op directe verkoop, wordt er nu toch steeds meer gebruikgemaakt van een traditioneel dealernetwerk”, staat in een persbericht van BOVAG.

Uit het onderzoek komen ook enkele knelpunten naar voren. „Onzekerheid over restwaarde en repareerbaarheid maakt leasemaatschappijen en verzekeraars nog terughoudend. En voor samenwerkende dealerorganisaties is het wennen aan de verschillen in bedrijfscultuur.” Toch denkt BOVAG dat „dealers die aanhaken, ermee kunnen compenseren voor het terugvallende marktaandeel van Europese merken”.