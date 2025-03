Minister: China zal harde weerstand bieden aan handelsdruk VS

Volgens minister Wang Yi voert Washington „blind een eenzijdig beleid” tegen China op handelsgebied en zal hier „resoluut” weerstand aan worden geboden. Hij stelt dat China juist veel hulp heeft geboden aan de VS in de strijd tegen fentanyl en dat de heffingen daarom zonder goede reden zijn opgelegd.

Ook stelde Wang dat „geen enkel land moet fantaseren dat het China kan onderdrukken en tegelijkertijd goede relaties met China kan onderhouden”. Volgens hem is China verder een „stabiele factor in een veranderende en turbulente wereld”. Daarnaast zei Wang dat China en de VS vreedzaam met elkaar moeten samenleven ondanks de meningsverschillen tussen de economische grootmachten.

Vrijdag kwamen ook cijfers naar buiten over de Chinese import en export in de eerste twee maanden van dit jaar. De export steeg met 2,3 procent, maar de import daalde juist met meer dan 8 procent.