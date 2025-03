In gesprek met journalisten in zijn Oval Office zei Trump dat hij waarschijnlijk binnen anderhalve maand naar het land reist. Hij merkte op dat zijn eerste buitenlandse reis tijdens zijn eerste termijn in 2017 ook naar Riyad was. Toen werden ongeveer 350 miljard dollar aan Saudische investeringen aangekondigd.

„Deze keer zijn ze rijker geworden, en wij zijn allemaal ouder geworden,” zei Trump. Hij vertelde dat de Saudi’s op zijn verzoek bereid waren over een periode van vier jaar 1 biljoen dollar te investeren in Amerikaanse bedrijven, onder meer in de defensiesector.

„En ze hebben ermee ingestemd, dus ik ga ernaartoe. Ik heb een uitstekende relatie met hen en ze zijn erg vriendelijk geweest”, aldus Trump.

Saudi-Arabië speelt een steeds grotere rol in de Amerikaanse buitenlandse politiek. Trumps speciaal gezant voor het Midden-Oosten, Steve Witkoff, vertelde journalisten dat de Saudi’s volgende week een Amerikaans-Oekraïense bijeenkomst organiseren om een wapenstilstand in de Oekraïne-oorlog te bespreken.

Jared Kushner, de schoonzoon van de president en adviseur voor het Midden-Oosten tijdens zijn eerste termijn, richtte een investeringsfonds op dat 2 miljard dollar (1,85 miljard euro) aan Saudische investeringen ontving nadat Trump zijn ambt had neergelegd.