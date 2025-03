Op de verzorgingsplaatsen verandert de komende jaren veel, schrijft Madleners ministerie. „Er komen steeds meer elektrische auto’s bij en er is behoefte aan meer parkeerplekken voor vrachtwagenchauffeurs.” Er zijn al veel laadpalen bijgekomen, maar niet altijd op een logische plek.

Voor de voorzieningen op verzorgingsplaatsen komen losse vergunningen. Een ondernemer kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen laadpalen uit te baten en de pomp aan een ander bedrijf over te laten. Dat moet de drempel verlagen om mee te dingen.

Het komt al voor dat een verzorgingsplaats laadpalen heeft van meerdere bedrijven. In het wetsvoorstel staat dat er één grote laadplek per verzorgingsplaats moet komen, maar Infrastructuur en Waterstaat schrijft dat dit nog niet vaststaat. Mensen mogen nu hun mening geven in de zogeheten ‘consultatie’ van de wet. Hierna moet de wet ook nog langs de Tweede en Eerste Kamer.