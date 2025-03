„Veel Syriërs overwegen terug te keren”, staat in de inleiding. Het is onduidelijk waar deze claim op is gebaseerd. „De keuze is helemaal aan jou. De Dienst Terugkeer en Vertrek is bereid om jou te ondersteunen in je terugkeer.” Daaronder staat een afbeelding van een dienblad met thee.

In de flyer staat ook een QR-code die leidt naar een onlineformulier. Wie dat invult, wordt in contact gebracht met de Dienst Terugkeer en Vertrek. „Een medewerker neemt contact met je op om de mogelijkheden voor je terugkeer te bespreken.”

Het is volgens de flyer alleen mogelijk om met hulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek permanent terug te gaan naar Syrië. Een eventuele asielprocedure wordt daarmee afgebroken, of een verblijfsvergunning opgezegd. De dienst regelt het vliegticket en geeft 900 euro cash mee.

Een Kamermeerderheid wil dat tijdelijke bezoeken wel mogelijk worden. Een meerderheid steunde vorige maand een motie die vroeg om een ‘go and see-regeling’, waarbij iemand mag gaan kijken naar de omstandigheden in het land.