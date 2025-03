De ontslagen hangen samen met de taskforce Department of Government Efficiency (DOGE) van Elon Musk. Die probeert in opdracht van president Donald Trump de bureaucratie terug te dringen. Het doel is een slanker en efficiënter overheidsapparaat te creëren.

Het aantal aangekondigde ontslagen in februari bedroeg ruim 172.000. Dat is een ruimschootse verdubbeling vergeleken met vorig jaar en het hoogste aantal sinds juli 2020. Daarvan werden meer dan 62.000 banen geschrapt bij de federale overheid.

De vele ontslagen waren nog niet direct terug te zien in de recentste cijfers over aanvragen van werkloosheidsuitkeringen. Het ministerie van Arbeid publiceerde donderdagmiddag (Nederlandse tijd) cijfers die wezen op een daling van het aantal uitkeringsaanvragen vorige week, met 21.000 tot 221.000. Maar daar zijn de aanvragen van ambtenaren van de federale overheid nog niet in meegenomen.

In de week tot en met 22 februari, waarover wel cijfers bekend zijn, verdrievoudigde het aantal uitkeringsaanvragen door ambtenaren bijna. Het ging om een stijging van 1624 aanvragen, tegenover 614 in de voorgaande week.