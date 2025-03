Eerder donderdag maakte TenneT bekend dat het bedrijf tot 2034 zo’n 200 miljard euro verwacht te investeren in de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Nederland en Duitsland. Dit wil de netbeheerder deels zelf bekostigen, maar het bedrijf kijkt ook naar financiering van private investeerders en de kapitaalmarkt, meldde financieel topvrouw Arina Freitag. Van die 200 miljard euro is zo’n 90 miljard euro bedoeld voor het net in Nederland.

De Nederlandse staat is de enige aandeelhouder van TenneT. De Staat heeft volgens de netbeheerder vorig jaar al twee aandeelhoudersleningen van samen 44 miljard euro verstrekt voor de investeringen tot en met 2026. Of en hoeveel geld TenneT voor de jaren daarna van de Staat wil, kon Van Beek nog niet zeggen. „Al met al kunnen we ervan uitgaan dat we een zeer betrokken aandeelhouder hebben”, zei ze er donderdag over bij het toelichten van de jaarresultaten over 2024.

De topvrouw verwacht dat vrijdag meer bekend wordt over eventuele financiering door de Staat. Dan verschijnt een nieuw Interdepartementaal Beleidsonderzoek over het energiesysteem.