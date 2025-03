Ook Enexis waarschuwt voor lange wachttijden stroomaansluiting

Economie

Ook netbeheerder Enexis waarschuwt dat huishoudens steeds vaker rekening moeten houden met lange wachttijden voor een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting, ondanks recordinvesteringen in het elektriciteitsnet. „We blijven ons inzetten om de groeiende vraag naar ruimte op het elektriciteitsnet bij te benen. Toch zien we dat onze wachtlijsten blijven groeien”, aldus de netbeheerder, actief in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.