Groot deel centrum Arnhem zeker tot laat in de avond dicht

Bij de brand zijn zo’n tweehonderd brandweerlieden ingezet uit de hele Veiligheidsregio Gelderland-Midden, zegt een woordvoerder. Ongeveer tien panden zijn getroffen. Daarin zitten winkels, huizen en opslagplaatsen. De brand ontstond in de winkel SoLow, een zaak voor feestartikelen.

Locoburgemeester van Arnhem Cathelijne Bouwkamp was vroeg in de ochtend al even in het centrum en komt later in de ochtend weer terug.

Zo’n zestig tot tachtig betrokkenen en omwonenden worden opgevangen in het stadskantoor aan de Eusebiusbuitensingel. Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben deze mensen rond 10.00 uur informatie gekregen over de brand en de situatie in het centrum. Om welke informatie het gaat, wil hij niet zeggen.