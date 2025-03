KLM: tegenvallend resultaat benadrukt noodzaak kostenbesparing

Het operationele resultaat daalde vorig jaar naar 416 miljoen euro, van 650 miljoen euro in 2023. De omzet groeide daarentegen, met 5 procent tot 12,7 miljard euro. Volgens Rintel vertellen de resultaten twee verschillende verhalen. „Het goede nieuws is dat we zien dat mensen willen blijven vliegen en ook de omzet was hoger dan een jaar eerder. Wat tegenvalt is dat de kosten opnieuw harder stegen dan de inkomsten.”