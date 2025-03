Ruim vier op de tien bedrijven huren dit jaar minder zzp’ers in

Een derde van de bedrijven geeft aan geen zzp’ers in te huren. Meer dan de helft van de bedrijven die wel zzp’ers inhuren, verwacht dat de zzp-inhuur in 2025 gelijk blijft vergeleken met 2024. Slechts 3 procent van de bedrijven verwacht een toename. Het tekort aan gekwalificeerd personeel is volgens de bedrijven de belangrijkste reden om zzp’ers toch in te huren.

Veel bedrijven gaan sinds begin dit jaar anders om met de inzet van zzp’ers. Aanleiding daarvoor is dat de Belastingdienst de wet tegen schijnzelfstandigheid handhaaft. Daarbij wordt gecontroleerd of zelfstandigen niet worden ingehuurd voor werk dat in een vast dienstverband moet worden gedaan. Als dat gebeurt, kunnen werkgevers een naheffing krijgen. Boetes worden dit jaar nog niet uitgedeeld.

In de bouw wordt het vaakst een afname van zzp-inhuur verwacht. Ruim zes op de tien bedrijven in de bouwsector verwachten dit jaar minder zzp’ers in te huren, waarbij bijna alle bedrijven aangeven dat dit komt door de strengere controle op schijnzelfstandigheid. Ook in de horeca en landbouw is dit de belangrijkste reden om minder zzp’ers in te zetten.

Bij de schoonmaakbedrijven en hoveniers verwacht 66 procent een afname van zzp-inhuur. In de autohandel, de sector informatie en communicatie en de groothandel verwachten relatief weinig bedrijven een afname van zzp’ers.

De KVK meldde eerder deze week dat er eind vorige maand ongeveer 1,7 miljoen zzp’ers stonden ingeschreven. Dat waren er 1600 meer dan in januari. Het aantal starters daalde en het aantal stoppers nam toe, een trend die de KVK ook al waarnam in eerdere maanden. In de zorg en de bouw stopten opnieuw de meeste zelfstandigen met hun onderneming. Wel waren de aantallen volgens de KVK „beduidend minder hoog” dan in de voorgaande maanden.