PBL: EU-doelen voor uitstoot luchtverontreiniging zijn haalbaar

Ondertussen liggen de wettelijke nationale doelen voor het verminderen van neerslag van stikstof op de natuur nog ver buiten bereik, meldt het PBL. Dit was ook bij het vorige rapport van het PBL over luchtverontreinigende stoffen al het geval. De stikstofneerslag moet flink dalen om te voldoen aan de Omgevingswet. Die stelt dat de neerslag in 74 procent van de beschermde natuurgebieden onder de zogenoemde kritische depositiewaarde (kdw) moet liggen.

Te veel stikstof tast de natuur aan. Het kan de bodem verzuren en plantensoorten gaan er harder van groeien, waardoor andere planten in verdrukking komen. Ook zitten er daardoor minder belangrijke stoffen in de bodem, zoals calcium en magnesium, terwijl die nodig zijn voor dieren.

De kdw’s zijn opnieuw vastgesteld. Nu ligt de grens voor veel gebieden flink lager, ziet het PBL. Daarmee is het gat alleen maar groter geworden tussen de daling die mogelijk wordt gehaald met het huidige beleid en dat wat wettelijk gezien nodig is in de beschermde natuurgebieden.

Wiersma heeft gezegd te willen kijken naar een alternatief voor de kdw’s. „Het is verstandiger om breder te kijken dan alleen de kdw’s”, zegt PBL-directeur Marko Hekkert bij een persgesprek. „Emissiereductie zal daarbij nodig blijven. Dat heb je in de hand, dan weet iedereen wat nodig is.”

Verder vindt Hekkert wel dat er veel goed nieuws naar voren komt uit het rapport. „De lucht wordt schoner en technologie werkt, bijvoorbeeld om uitstoot van het wegverkeer te verminderen. Je ziet het niet, je ruikt het niet, maar je merkt dit uiteindelijk in de gezondheidszorg wel.”

Ook op het gebied van stikstofneerslag ziet hij wat goed nieuws. „De stikstofemissies blijven dalen. Het kabinet kan voortbouwen op dit beleid.” Hekkert vertelt dat hij deze boodschap een dag eerder ook heeft gebracht aan de ministeriële commissie, die is ingericht om Nederland snel van het „stikstofslot” te halen. „De ministers gaan het rapport bekijken.”