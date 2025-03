Automakers fors hoger op Wall Street na uitstel importtarieven

Het uitstel volgt na overleg van Trump in het Witte Huis met de topbestuurders van de autofabrikanten. Die hadden grote zorgen geuit over de heffingen van 25 procent omdat die zouden leiden tot fors duurdere auto’s en ook verstoringen in toeleveringsketens. Door het uitstel krijgen die bedrijven nu extra tijd om plannen te maken voor het verplaatsen van productie naar de Verenigde Staten of voor meer investeringen in eigen land, wat prioriteiten zijn van Trump. In Mexico en Canada worden veel auto’s gebouwd die zijn bedoeld voor export naar de VS. Ook worden daar veel onderdelen gemaakt.

Het nieuws zorgde ook voor een algemene positieve stemming op Wall Street na de forse dalingen een dag eerder door zorgen over importheffingen. Volgens het Witte Huis overweegt Trump nog meer uitzonderingen. De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 43.006,59 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 5842,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 18.552,73 punten.

De aandacht ging ook uit naar het Beige Book van de Amerikaanse centrale bank. Uit dat maandelijkse rapport van de Federal Reserve over de staat van de Amerikaanse economie kwam naar voren dat bedrijven zich meer zorgen maken over de heffingen van Trump. Daarnaast kwamen er nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Volgens loonstrookverwerker ADP zijn er in het bedrijfsleven in februari 77.000 banen bijgekomen. Dat waren er veel minder dan verwacht.

Kledingverkoper Abercrombie & Fitch was juist een opvallende daler met een verlies van meer dan 9 procent. Het bedrijf kwam met kwartaalcijfers en verwachtingen die niet goed vielen bij handelaren. Foot Locker steeg ruim 5 procent. De sportschoenenketen boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht.

De euro was 1,0787 dollar waard, tegen 1,0767 dollar in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,8 procent tot 66,36 dollar en Brentolie werd 2,4 procent goedkoper op 69,38 dollar per vat.