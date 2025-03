Bedrijven willen thuiswerken aan banden leggen

Daarbij gaat het om medewerkers van bedrijven en instellingen die minder mogen thuiswerken dan ze graag zouden willen. Platform LinkedIn hield een enquête onder duizend Nederlandse werkenden. Van deze groep zegt bijna 60 procent van de 18 tot 42-jarigen dat ze vaker naar kantoor moeten komen dan gewenst. Dit geldt met name voor degenen die kinderen hebben.

Ouderen klagen aanzienlijk minder over de druk van de werkgever op het gebied van thuiswerken. Deze werknemers hebben in het verleden vaak vooral op kantoor gewerkt, en ze vergelijken hun huidige arbeidsomstandigheden in veel gevallen met die van een aantal jaren terug.

Maatregelen

Lang niet alle bedrijven vinden dat hun personeel te veel thuiswerkt. De meeste zijn tevreden met de bestaande situatie. Ongeveer een op de drie ondernemingen is dat echter niet en denkt na over maatregelen om hun werknemers vaker naar kantoor te laten komen, bleek in november uit een onderzoek van werkgeversorganisatie AWVN.

Het blijft daarbij niet altijd bij nadenken. Als een van de eerste grote Nederlandse bedrijven kondigde dataleverancier Wolters Kluwer vorig jaar aan thuiswerkende personeelsleden te verplichten om weer deels naar kantoor te komen. Tot nu toe wordt dit voorbeeld niet veel gevolgd.

Daar hebben werkgevers goede redenen voor. Ze beseffen dat het aan banden leggen van thuiswerken negatief voor hen kan uitpakken. Voor veel werkenden is het namelijk zeer belangrijk. Ze hebben verschillende redenen om niet fulltime naar kantoor te willen. De belangrijkste daarvan zijn de werk-privébalans en de reistijd.

Kiezen

Medewerkers die vinden dat hun werkgever te weinig ruimte biedt om thuis te werken, kunnen om die reden op zoek gaan naar een andere baan. Volgens LinkedIn gebeurt dat ook. Daarnaast wordt het voor de betreffende bedrijven en instellingen lastiger om nieuwe mensen aan te trekken.

Vanwege de krappe arbeidsmarkt kunnen werknemers vaak kiezen waar ze aan de slag willen. Ruime mogelijkheden om thuis te werken, spelen daarbij voor velen een rol. Mensen solliciteren vaker op vacatures waarbij op afstand kan worden gewerkt, dan op banen waarbij thuiswerken geen optie is.

Wel beseffen volgens het onderzoek van LinkedIn veel werknemers dat er ook nadelen aan flexibel werken verbonden zijn. Minder op kantoor komen kan volgens hen leiden tot een slechtere communicatie met collega’s en afnemende kansen op doorgroei en promotie.