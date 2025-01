Thuiswerken kost meer dan de vergoeding ervoor

Thuiswerken is na coronatijd een blijvertje. Bijna de helft van alle werknemers werkt weleens vanuit huis, hoewel het CBS eind vorig jaar meldde dat er een afname te zien is in thuiswerkuren. In het derde kwartaal van 2022 waren 5 miljoen thuiswerkers gemiddeld 16,7 uur per week in hun eigen woning aan het werk. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat afgenomen naar 15,3 uur per week.

Veel werkgevers stimuleren hun werknemers om vaker naar kantoor te komen. Vorig jaar bleek uit onderzoek van vakbond CNV dat een derde van de werknemers minder vrijheid ervaart om thuis te werken. En dat terwijl onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving aantoont dat thuiswerken leidt tot minder ziekteverzuim en productievere werknemers.

Files

De overheid juicht het thuiswerken toe. Al was het alleen maar vanwege de vermindering van het aantal files. Daarom is een thuiswerkvergoeding vanaf 2022 fiscaal vrijgesteld tot een maximumbedrag per dag. Werknemers ontvangen dit bedrag dus netto; er wordt geen belasting op ingehouden. In 2022 was de maximale onbelaste thuiswerkvergoeding nog 2 euro per dag, vorig jaar 2,35 euro en dit jaar 2,40 euro per dag.

Het Nibud plaatst wel een kanttekening bij dat bedrag. Het budgetinstituut berekende in juli 2023 al dat een dag thuiswerken een werknemer 2,90 euro per dag kost. Een euro voor de koffie of thee, 90 eurocent voor het elektriciteitsverbruik van laptop, telefoon en andere apparaten, 80 eurocent voor de verwarming, 10 cent aan toiletpapier en 5 eurocent voor het waterverbruik. Door de inflatie zijn deze thuiswerkkosten inmiddels de 3 euro per dag gepasseerd.

Het zou logisch zijn als werkgevers de hoogte van de thuiswerkvergoeding aanpassen aan de gestegen kosten. Maar dat is fiscaal niet erg aantrekkelijk, omdat de werkgever over het deel boven de 2,40 euro loonheffing en sociale premies moet betalen. Aan de andere kant: in een tijd van personeelstekorten kan een hoge thuiswerkvergoeding de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken. Niet voor niets nemen steeds meer bedrijven de thuiswerkvergoeding standaard op in hun arbeidsvoorwaarden.

Naast een dagelijkse vergoeding voor het thuiswerken, kan de werkgever ook een bedrag beschikbaar stellen om de thuiswerkplek goed in te richten. Via de werkkostenregeling (WKR) kan de werkgever een extra laptop, monitor, telefoon, bureaustoel en zelfs consumpties onbelast vergoeden.