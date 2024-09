Amazon verplicht personeel weer hele week naar kantoor te komen

Er zullen uitzonderingen worden gemaakt voor bijzondere omstandigheden of in gevallen waar managers al toestemming hadden gegeven om volledig thuis te werken, liet de topman weten in een bericht aan het personeel.

Tijdens de coronapandemie werd thuiswerken in grote delen van de wereld de norm, om besmettingen op de werkvloer te voorkomen. In februari vorig jaar verplichtte Amazon werknemers om minstens drie dagen per week naar kantoor te komen, om samenwerken en onderzoek doen makkelijker te maken. Voor het opdoen van nieuwe ideeën zou het beter zijn om fysiek bij elkaar te komen, was het idee. Nu worden die regels dus nog verder aangescherpt.

„We begrijpen dat sommige collega’s hun privéleven zo hebben ingericht dat terugkeren naar vijf dagen per week op kantoor wat aanpassingen zal vergen”, aldus Jassy in het bericht.

De topman wil ook de managementlagen aanpakken, nadat Amazon de afgelopen tien jaar enorm was gegroeid. De ratio tussen individuele werknemers en managers moet verbeteren en er komt een meldpunt waar medewerkers hun zorgen kunnen uiten over onnodige processen. Zo doen er volgens persbureau Bloomberg verhalen de ronde over onnodige vergaderingen en niveaus van goedkeuring.