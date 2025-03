Nieuwe advocaten voor zoon Ridouan Taghi

De breuk tussen T. en zijn verdediging werd duidelijk toen zij niet verschenen op de laatste zitting in januari. T. had kort daarvoor zijn beslissing medegedeeld in een brief aan de rechtbank. Zowel het Openbaar Ministerie als de rechters gaven aan overvallen te zijn hierdoor.

De 24-jarige T. wordt vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. Het Openbaar Ministerie denkt dat hij de criminele activiteiten van zijn vader heeft overgenomen na diens arrestatie. Ridouan Taghi is door de rechtbank tot levenslang veroordeeld in het grote liquidatieproces Marengo. Het hoger beroep in deze zaak bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase.

Faissal T. is in 2023 aangehouden in zijn woonplaats Dubai en afgelopen zomer uitgeleverd aan Nederland. De volgende zitting in zijn zaak staat gepland op 15 april. Daarin wordt de verdere voortgang van de zaak besproken.

Een andere zoon van Ridouan Taghi, Adil, zat ook vast in Dubai, maar is recent vrijgelaten en uitgezet naar Marokko.