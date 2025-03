Motie van treurnis tegen wethouder Amsterdam om betalingsprobleem

Een motie van treurnis is een manier om teleurstelling uit te drukken, zonder dat dit bindende gevolgen heeft of dat het vertrouwen in de bestuurder in twijfel wordt getrokken. De motie komt van CDA, PvdD, Volt, DENK, FVD, Lijst Kabamba en De Vonk. De partijen willen dat de wethouder haar best blijft doen om de achterstand weg te werken, de raad wekelijks blijft informeren en dat er een evaluatie komt van de problemen.

Rogier Havelaar, fractievoorzitter van het CDA, zegt met de motie te willen laten weten dat „de raad baalt van de ontstane situatie”. „De wethouder heeft zelf ook gezegd dat ze ervan baalt. En we hebben helaas geen ‘ik baal ervan’-motie, maar wel een motie van treurnis.”

Onder meer oppositiepartijen JA21 en VVD vroegen zich af waarom de partij niet met een zwaarder middel komt, zoals een motie van afkeuring of wantrouwen. Havelaar vindt dat niet aan de orde, „omdat ik daarmee zou zeggen dat deze wethouder niet in staat is om de problemen op te lossen. Uit niets blijkt dat we hier nog maanden in zitten”, aldus Havelaar.

Begin februari is een crisisteam opgezet om de technische issues op te lossen en de achterstanden zoveel mogelijk weg te werken. Dinsdag liet de wethouder nog weten dat er nog 23.448 onbetaalde facturen zijn waarvan de betalingstermijn van dertig dagen is verlopen. De gemeente ligt momenteel op koers om begin april alle betalingen weer op tijd te kunnen doen. In de tussentijd wachten instellingen, zzp’ers en leveranciers langer op hun geld dan gebruikelijk.