‘Weigerscholen’ doen toch doorstroomtoets, praten met ministerie

De drie ‘weigerscholen’ in Haarlem vallen onder de stichting Spaarnesant. In hun groepen acht zitten in totaal 128 kinderen. Van hen hebben 88 de doorstroomtoets eerst niet gemaakt. Op de katholieke Matthieu Wiegmanschool in Bergen maken 18 van de 25 achtstegroepers deze week de toets. De vier scholen hadden daar tot vrijdag de tijd voor gekregen.

Voorafgaand aan de toets hebben de kinderen een vooradvies gekregen over welk niveau voor de middelbare school het beste bij hen zou passen. Als ze de toets beter maken, moet het advies in principe worden aangepast. De Matthieu Wiegmanschool gaat dat „niet automatisch doen, maar we gaan wel beargumenteren waarom we het niet doen”, stelt bestuurder Anne Bruggeman van de overkoepelende stichting Samen Katholieke Scholen (SaKS).

Spaarnesant is iets voorzichtiger. „Onder het regime van de spoedaanwijzing kunnen we ons geen eigenzinnigheden veroorloven. Als een kind een hogere uitslag dan het advies heeft, zullen we dat heroverwegen. Dat is de verplichting”, zegt bestuurder Marten Elkerbout. Hij verwacht echter niet dat de adviezen worden veranderd. „Ouders hebben op voorhand al aangegeven dat ze daar geen behoefte aan hebben. Leraren hebben een goed beeld van wat kinderen kennen en kunnen. Het kan zijn dat we het advies heroverwegen en dat alles blijft zoals het was.”

De vier scholen hadden de doorstroomtoets alleen voorgelegd aan kinderen van wie de ouders hadden aangegeven dat te willen. Daarmee overtraden de scholen bewust de regels. Volgens de scholen deugen de toetsen niet en is het „onaanvaardbaar” om op basis van de uitkomsten schooladviezen aan te passen.

De scholen praten waarschijnlijk eind maart met het ministerie. Ze vinden dat een „waardevolle gelegenheid” om te kijken of de doorstroomtoets daadwerkelijk de beste manier is „om de talenten en mogelijkheden van leerlingen op rechtvaardige wijze te beoordelen”. Vanwege het overleg trekken ze een kort geding in.