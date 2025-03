Macron spreekt Frankrijk woensdagavond toe

De veiligheidssituatie in Europa staat de laatste weken hoog op de agenda en was reden voor Europese leiders om meermaals overleg op het hoogste niveau te voeren, bijvoorbeeld afgelopen zondag in Londen. Europese landen verhogen hun defensie-uitgaven en steun aan Oekraïne, terwijl zorgen bestaan over de samenwerking met de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump pauzeerde deze week de militaire hulp aan Kyiv en zocht de afgelopen weken toenadering tot Rusland. Hij wil de oorlog in Oekraïne snel beëindigen. Bovendien roept hij Europa op meer te doen voor zijn eigen veiligheid en pleit hij voor een flinke verhoging van de NAVO-norm.