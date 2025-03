Terre des Hommes: leeftijdsgrens sociale media geen goed idee

„Politiek en techbedrijven zijn er niet in geslaagd om de onlineveiligheid te verbeteren en kinderen zijn daar nu de dupe van”, zegt Karlijn Straver, deskundige op het gebied van online seksueel misbruik bij Terre des Hommes. Volgens haar groeien kinderen op in zowel een online- als offlinewereld en is het daarom belangrijk „het echte probleem aan te pakken dat zorgt voor overmatig gebruik van sociale media, namelijk de verslavend makende algoritmes en de rol van big tech hierin”.

De Tweede Kamer riep het kabinet in een motie op met een minimumleeftijd voor sociale media te komen die als „norm” moet gelden. De motie noemde een leeftijd van 15 jaar als voorbeeld, maar niet als definitieve keuze.

Straver denkt dat het zinvoller is als er meer voorlichting komt over sociale media op bijvoorbeeld scholen en als ouders meer met hun kind erover in gesprek gaan. „Veel ouders denken te weten wat hun kind online doet, maar eigenlijk weten ze maar een fractie ervan. Op die manier kunnen ouders en hun kinderen mogelijke risico’s beter leren herkennen en er op een goede manier mee omgaan.” Ook tast volgens haar een leeftijdsgrens de rechten van kinderen aan.