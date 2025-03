Politie houdt straatracer aan voor jarenlang roekeloos rijgedrag

„Op de beelden is te zien dat iemand met hoge snelheid door Roosendaal en omgeving rijdt”, aldus de politie. „Vele volgers zien levensgevaarlijke taferelen voorbijkomen, ook door woonwijken.” Hoewel het gedrag van de 33-jarige straatracer de politie en het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen al jaren een doorn in het oog was, was het volgens de politie moeilijk om hem aan te houden, omdat de bestuurder op de onlinevideo’s niet zelf in beeld komt.

Volgens Omroep Brabant gaat het om een straatracer die zichzelf Muis911 noemt. Diegene deelt volgens de regionale omroep al jaren video’s van de „bizarre snelheden” waarmee hij rondrijdt in Roosendaal en omgeving.

Zo zou hij vorig jaar een filmpje hebben geplaatst waarin hij met 130 kilometer per uur door een woonwijk rijdt in het Brabantse dorp Bosschenhoofd, vlak bij Roosendaal. Drie jaar geleden werd de straatracer volgens Omroep Brabant al eens aangehouden nadat hij met 200 kilometer per uur over de vluchtstrook van de A58 was gescheurd en zigzaggend door het verkeer was gegaan. Daarvan had hij video’s geplaatst op Instagram en YouTube.