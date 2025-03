Trump waarschuwt dat VS heffingen weer verhogen bij vergelding

„Leg alstublieft aan gouverneur Trudeau van Canada uit dat wanneer hij een vergeldingstarief oplegt aan de VS, ons wederkerige tarief onmiddellijk met eenzelfde bedrag zal stijgen!” schreef Trump op zijn socialemediaplatform Truth Social.

Trudeau haalde in een persconferentie fel uit naar Trump. Volgens de premier wil Trump de Canadese economie vernietigen om het land te kunnen annexeren. Trump voerde dinsdag de tarieven in, waarbij hij stelde dat Canada en Mexico niet genoeg hebben gedaan om drugshandel aan te pakken. Maar in het geval van Canada is dat slechts een voorwendsel voor tarieven die de Amerikaanse president toch al van plan was op te leggen, aldus Trudeau.

De nieuwe Amerikaanse heffingen op Canadese producten bedragen 25 procent. Daarnaast geldt er een tarief van 10 procent op Canadese energie. De regering van Trudeau sloeg terug met heffingen gericht op 30 miljard Canadese dollar (zo’n 20 miljard euro) aan Amerikaanse producten, waaronder cosmetica, banden, fruit en wijn. Als Trumps heffingen van kracht blijven, zullen de Canadese tarieven over drie weken worden uitgebreid naar een breder scala aan goederen.

Trudeau heeft ook gezegd dat zijn regering een zaak zal starten bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Zowel de federale als de provinciale overheden voeren daarnaast nog gesprekken over andere maatregelen dan heffingen. De premier van Ontario, Doug Ford, dreigde al met een exportheffing van 25 procent op Canadese stroomleveringen aan de VS. De Canadese provincie haalt ook Amerikaanse alcoholische dranken uit de schappen van de slijterijen die in handen van de overheid zijn.