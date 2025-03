Amsterdam wil vervroegde sluitingen horeca op Wallen verlengen

In het weekend moet horeca in het deel van de oude binnenstad dicht om 02.00 uur, in plaats van 03.00 uur of 04.00 uur. Ook mogen er vanaf 01.00 uur geen nieuwe bezoekers meer naar binnen. Terrassen moeten om 01.00 uur sluiten, in plaats van 02.00 uur.

Ook is de Burgwallen Oude Zijde sinds 1 april 2023 een zogeheten „alcoholoverlastgebied”, waardoor er beperkingen gelden voor winkels en slijterijen om alcohol te verkopen in het weekend. Ook deze maatregel wil het college verlengen tot 1 april 2027.

Ondernemers zijn niet blij met de maatregelen. Ze wijzen onder meer op „de verslechterde financiële situatie van de horeca en oneerlijke concurrentie ten opzichte van de rest van de stad”. Ook reageren klanten die alcohol willen kopen in winkels soms met „onbegrip of agressie” naar het winkelpersoneel, of is er soms een „grimmige sfeer na sluitingstijd op straat”.

„Hoewel er voor ondernemers (en soms ook bewoners) nadelige gevolgen zijn van deze maatregelen, vindt het college het niet wenselijk om de beperkingen nu los te laten en ziet het voldoende noodzaak om de maatregelen te verlengen tot 1 april 2027”, aldus Halsema. De raad moet nog besluiten over het voorstel.