Ongeduldige Kamer wil maatregelen tegen voortvluchtige criminelen

De staatssecretaris wijst erop dat het probleem al langer bestaat en bovendien vroeger groter was. In 2017 waren volgens haar 11.000 veroordeelden onvindbaar voor justitie. Dat leidde destijds tot politieke verontwaardiging en daarop is een pakket maatregelen aangekondigd. De politie en het Openbaar Ministerie hebben bijvoorbeeld een speciaal opsporingsteam opgericht.

Coenradie is het met de Kamerleden eens dat het aantal voortvluchtigen nog steeds te hoog is en verzekert ook dat ze niet achterover zal leunen. Nadat ook Kamerleden van CDA, BBB, NSC, D66, SP en VVD hierover kritische vragen hadden gesteld, beloofde ze de opties om toch meer te doen begin april op een rij te zetten in een Kamerbrief.