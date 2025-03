Catalonië krijgt meer taken en bevoegdheden over migratie

Buitenland

De Spaanse regio Catalonië krijgt naar verwachting veel meer taken en bevoegdheden op het gebied van migratie. Dit is het gevolg van een overeenkomst tussen de centrale regering van premier Pedro Sánchez en de separatistische Catalaanse partij Samen voor Catalonië, vaak afgekort als Junts of JxCat. Dit is de partij van de radicale ex-premier Carles Puigdemont, die in 2017 uitweek naar België na een mislukte poging tot eenzijdige afscheiding.