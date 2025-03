Predikant PKN stapt over naar Moravische Kerk, en andere personalia

Jubileum

Ds. G. Bikker (PKN)

Ds. G. Bikker, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), stond maandag veertig jaar in het ambt.

Gijs Bikker werd geboren op 27 juni 1952 in Utrecht. Na zijn studie theologie werd hij op 3 maart 1985 bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente in Zuid-Beijerland. In 1990 werd hij krijgsmachtpredikant. Ook was ds. Bikker vijf jaar hoofdkrijgsmachtpredikant, voordat hij op 1 januari 2008 met functioneel leeftijdsontslag ging.

Ds. G. Bikker in 2010. beeld RD, Anton Dommerholt

Van 2008 tot 2018 was ds. Bikker lid en van 2020-2024 voorzitter van het generale college voor de ambtsontheffing van de PKN. Van 2016 tot 2024 maakte hij deel uit van de commissie steunverlening. De predikant woont in Harderwijk.

Ds. P.A. Versloot (PKN)

Ds. P. A. Versloot staat woensdag 25 jaar in het ambt. beeld RD

Ds. P. A. Versloot, predikant van de protestantse wijkgemeente Martinikerk in Groningen, staat woensdag 25 jaar in het ambt.

Kandidaat Pieter Arie Versloot werd op 5 maart 2000 bevestigd tot hervormd predikant en vanuit de Jacobikerk in Utrecht namens de zendingsorganisatie GZB uitgezonden naar Kazachstan als predikant voor opbouw en toerusting van de jonge kerken in Centraal-Azië.

Na zijn terugkeer in Nederland werkte hij vanaf 2009 als projectleider bij de Protestantse Pioniersplekken van de afdeling missionair werk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In 2013 verruilde hij het Landelijk Dienstencentrum voor een christelijke zorginstelling in Noorden (Zuid-Holland). Sinds 2016 is ds. Versloot verbonden aan de protestantse wijkgemeente Martinikerk in Groningen. Behalve gemeentepredikant is hij een dag in de week missionair predikant namens de IZB.

Overleden

Ds. H.L. Stolk (PKN)

Ds. H.L. Stolk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is vrijdag overleden.

Huibert Leendert Stolk werd geboren op 21 december 1952 in Utrecht. Hij studeerde theologie in Brussel en werd in 1990 hervormd predikant in Roosendaal. Daarna stond hij in Lelystad (2000). Ds. Stolk ging in 2018 met emeritaat.

Benoemd

Ds. F. de Jong (Evangelische Broedergemeente)

Ds. F. (Folkert) de Jong, predikant in de Moravische Kerk. beeld Folkert de Jong

Ds. F. (Folkert) de Jong is sinds zaterdag in dienst van de evangelische broedergemeente in Den Haag. Eerder was hij predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, in de gereformeerde kerk in Andel (2014) en de protestantse gemeente in Aalten (2018). Eerst doet ds. De Jong twee maanden vicariaat in de broedergemeente in Amsterdam-Zuidoost. „Ik ben nog vrij onbekend met de tradities in de Evangelische Broedergemeente. Zo kan ik de kerk beter leren kennen.”

Ds. De Jong wordt op 4 mei bevestigd in de evangelische broedergemeente in Den Haag. De reden voor zijn overstap is het multiculturele karakter van de Evangelische Broedergemeente of Moravische Kerk. „De gemeenten kennen een sterke band met de wereldwijde Moravische Kerk. Die heeft vooral veel aanhang in Suriname en Tanzania.”

Een andere reden voor zijn overstap is dat de Nederlandse Moravische Kerk de Michaverklaring tegen extreemrechts ondertekende, een document dat ds. De Jong vorig jaar mede opstelde.