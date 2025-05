KiemPlaats wil opvoeders helpen

Doel van KiemPlaats is kerken, opvoeders en kinder- en jongerenleiders te helpen bij de taak „moderne jongeren de broodnodige worteling te geven, zodat die stevig verankerd in de christelijke traditie kunnen groeien en opbloeien in een samenleving die steeds meer ontworteld raakt.” Het nieuwe expertisecentrum wil kennis uit de pedagogiek en theologie halen om die toe te passen en bruikbaar te maken voor kerken, scholen en christelijke organisaties die zich met jeugdopvoeding bezig houden.

Voordat KiemPlaats werd gelanceerd, had in de hervormde kerk van Westbroek het symposium ”Geloven in sterke generaties” plaats. Voor zo’n tachtig ingeschreven belangstellenden hielden de drie oprichters van KiemPlaats –Corine Nagel, Saskia de Graaf en Nelleke Plomp– elk een toespraak waarin zij de missie van het expertisecentrum uit de doeken deden, rondom de kernwoorden ”worteling” en ”vruchtdragen”.

Zo’n tachtig belangstellenden woonden het symposium bij. beeld Erik Kottier

Corine Nagel-Herweijer, gespecialiseerd in godsdienstpedagogiek en didactiek, wees op de Bijbelse metafoor van een diepgewortelde boom die in een schrale omgeving vrucht draagt. „Omdat hedendaagse jongeren worden voortgedreven door de snelwisselende winden van de tijd, kunnen zij niet zonder houvast en een bron. Daarom moeten opvoeders de jeugd een stevige verankering in de christelijke traditie geven.” KiemPlaats is opgericht om „jongeren te helpen bij de ontwikkeling van zo’n gewortelde identiteit, zodat zij groeien en vruchtbaar kunnen zijn in de samenleving”, aldus Nagel, die als vakleerkracht godsdienstig vormingsonderwijs de theologie met de pedagogiek verbond.

Gewortelde identiteit

Nelleke Plomp, kerkelijk jeugdwerker bij de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (JOP), legde uit wat „gewortelde identiteit” inhoudt. „Pedagogen gaan beter inzien dat een doorgeschoten individualisme waarin alles draait om de eigenheid van de jongere nadelige gevolgen heeft, zelfs voor de gezondheid. Het ingebed zijn in een groter verband is zowel voor de opvoeders als voor de kinderen en de jeugd belangrijk om te kunnen omgaan met de diepste levensvragen”, aldus Plomp, die dit ook verduidelijkte met het beeld van de boom. „De stam combineert de beide eigenschappen van robuustheid en buigzaamheid. Hoewel onze tijd vele gevaren kent voor de jeugd, is over-bescherming onjuist. Net als bij een boom gedijen jongeren niet in een totaal beschermende omgeving. Stevigheid en openheid zijn geen tegenstellingen en sluiten elkaar niet uit. Een goedgewortelde boom geeft als die de ruimte wordt gelaten ook verrassende vruchten.”

Ecosysteem

Medeoprichter Saskia de Graaf wees in haar toespraak op het belang van het „pedagogische ecosysteem”, waar de geloofsgemeenschap de pedagogische basis vormt voor de begeleiding van jongeren. De Graaf, die geschiedenis studeerde met de specialisatie historische pedagogiek, wil mensen verbinden rondom opvoeding en geloof. Met een variant op het bekende gezegde „Om een mens op te voeden, is een heel dorp nodig” zei ze: „Een hele christelijke gemeente is nodig om een jongere op te voeden”.

Volgens De Graaf, werkzaam als docent geschiedenis, jongerenwerker bij de HGJB en specialist geloofsopvoeding bij de PKN, werd in voorgaande jaren de opvoeding te veel als privézaak gezien. Bij de vorige generatie leefde het foute idee dat anderen zich pertinent nooit met de opvoeding van mogen bemoeien, constateerde zij. „Inmiddels wordt de waarde ingezien van het pedagogische basissysteem. Onlangs werd zelfs een hoogleraar pedagogisch ecosysteem benoemd. Het inzicht dat opvoeden een gemeenschappelijke zaak is, een organische structuur heeft, wordt thans beter erkend dan vroeger. Ouders voelen dat zij elkaar nodig hebben in een tijd waarin zich elke dag weer een nieuwe hype aandient.”

De Graaf wees erop dat jongeren ook buiten het gezin identificatiefiguren, zoals een oudere, een predikant of jeugdwerkleider, nodig hebben. „Gods grote daden moeten via de generaties worden doorgegeven en daarin wil KiemPlaats met raad behulpzaam zijn.”

Het lanceringsmoment van KiemPlaats, donderdagavond. Van links naar rechts de drie oprichters: Corine Nagel, Nelleke Plomp en Saskia de Graaf. Rechts Vincenza la Porta.

Na de workshops en besprekingen werd KiemPlaats donderdagavond officieel gelanceerd door Vinzenca La Porta, directeur van de Protestantse Kerk Amsterdam. Zij benadrukte dat de Nederlandse kerken, onderwijsinstellingen en gezinnen, behoefte hebben aan de expertise en ervaringsdeskundigheid van KiemPlaats.