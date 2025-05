Amerikaanse voorganger Josh Buice treedt terug: conferentie G3 afgelast

Josh Buice was voorzitter van G3 Ministries, een organisatie die lokale kerken ondersteunt met cursussen en lectuur over Bijbelse theologie. Ook was hij voorganger van Pray’s Mill Baptist Church in Douglasville (Georgia), een conservatieve baptistengemeente. Die maakte zich in 2022 los van de Zuidelijke Baptisten vanwege de „verlinksing” van deze denominatie. Buice rekent zich tot de strikt calvinistische stroming binnen het Amerikaanse baptisme.

Nadat zijn lasteringen aan het licht waren gekomen, nam Buice op aandringen van vrienden ontslag als voorzitter van G3 en werd hij door de kerkenraad van zijn gemeente voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. Buice heeft zijn zonde erkend, zijn spijt betuigd en om vergeving gevraagd.

Er bestonden al langer vermoedens dat Buice zich schuldig maakte aan het zwartmaken van christelijke leiders. Begin deze maand gaf hij na een urenlang gesprek aan zijn kerkenraad toe via verschillende anonieme onlineaccounts medepredikanten en ouderlingen te hebben belasterd.

Na een gesprek gaf Buice toe via onlineaccounts predikanten en ouderlingen te hebben belasterd

In een verklaring schrijft de kerkenraad dat deze geheime acties van Buice niet alleen zondig van aard waren, maar ook zorgden voor het ontstaan van onnodige achterdocht en onrust binnen „het lichaam van Christus, en met name bij ouderlingen van de eigen gemeente”.

Conferentie

De persoonlijke pagina’s van Buice zijn inmiddels verwijderd van X en Instagram. De predikant had meer dan 59.000 volgers op zijn persoonlijke X-account.

Buice richtte in 2013 de organisatie G3 op. De naam verwijst naar drie woorden: ”Gospel”, ”grace” en ”glory”. G3 wil plaatselijke gemeenten toerusten met Bijbelse theologie die gebonden is aan de gereformeerde belijdenis.

Eens in de twee jaar belegt G3 een toerustingsconferentie. Vanwege het aftreden van Buice is die van komende september afgelast. Bij die conferenties waren bekende voorgangers betrokken, zoals Ligon Duncan, Tom Ascol en de inmiddels vanwege seksueel wangedrag afgezette Steve Lawson.

Naar aanleiding van Lawsons afzetting schreef Buice vorig jaar: „Na deze tragedie nemen we veel lessen mee. Ten eerste worden we eraan herinnerd om nooit minder waakzaam te zijn. Verleidingen en wereldse valstrikken zijn altijd aanwezig.”

Driscoll

Meer dan tien jaar geleden verontschuldigde Mark Driscoll zich voor opmerkingen die hij op een digitaal platform had gemaakt onder het pseudoniem William Wallace II.

Uit een onderzoek uit 2024 onder Amerikaanse evangelicals bleek dat een meerderheid sociale media gebruikt, ondanks het feit dat velen overtuigd zijn van de negatieve effecten op hun geloofsleven.