Godsdienstonderzoeker Piet van der Ploeg overleden, en andere personalia

Overleden

Dr. P. van der Ploeg

Godsdienstonderzoeker en onderwijsfilosoof dr. Piet van der Ploeg is op 7 mei op 65-jarige leeftijd overleden. Hij was hoofddocent onderwijsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van der Ploeg, geboren op 14 september 1959, doceerde eerder in onder meer Utrecht en Amsterdam. Hij deed vooral onderzoek op het gebied van onderwijs, pedagogiek en filosofie.

Dr. Piet van der Ploeg. beeld RD, Anton Dommerholt

Als student godsdienstsociologie in Groningen publiceerde Van der Ploeg veertig jaar geleden, in 1985, het geruchtmakende onderzoek ”Het lege testament”, een studie naar jonge kerkverlaters in de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland. Toen ze het huis uit gingen, lieten de jongeren hun gereformeerdheid thuis, concludeerde hij, omdat het christelijk geloof bij hun ouders niet meer dan een „leeg testament” was. Het onderzoek riep veel reacties op, onder andere bij bezorgde kerkleden.

Van der Ploeg nam zelf ook afstand van de kerk. „Ik kan niet zeggen dat ik het christelijk geloof heb gemist”, zei hij in maart in een interview in het Reformatorisch Dagblad, „want ik heb het nooit echt gekend. Al was ik soms wel een beetje jaloers op mensen die uit een warm, huiselijk nest kwamen en die volledig ingebed waren in een christelijke overtuiging.”

Ds. E. van Wieren (PKN)

Ds. E. van Wieren, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 8 mei overleden.

Egbert van Wieren werd geboren op 14 april 1939 in Bergum. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1966 gereformeerd predikant in Doezum. Daarna stond hij in Appingedam (1971) en in Zuidlaren (1975). In 1978 werd hij godsdienstleraar in Groningen. Ds. Van Wieren ging in 1998 met emeritaat.