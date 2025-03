Zelensky overlegt met Duitse verkiezingswinnaar Merz

„Oekraïne waardeert de inspanningen van Duitsland om de Europese veiligheid te herstellen en levens in ons land te beschermen. We zijn er dankbaar voor dat Duitsland vooroploopt in het leveren van luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne en een cruciale rol speelt in het waarborgen van onze financiële stabiliteit”, aldus Zelensky.

Duitsland behoort tot de landen die de meeste militaire steun geven aan Oekraïne. Christendemocraat Merz heeft de aanvaring tussen Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis eerder een „bewuste escalatie” genoemd van Amerikaanse zijde.