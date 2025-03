Wall Street fors lager na verklaringen Trump over importheffingen

De wederkerige heffingen waarmee Trump eerder heeft gedreigd gaan volgens hem in vanaf 2 april. Ook heeft Trump volgens het Witte Huis een bevel ondertekend om de heffingen op producten uit China te verhogen van 10 naar 20 procent. De heffingen gaan dinsdag om middernacht (lokale tijd) in.

De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent lager op 43.191,24 punten. De brede S&P 500-index daalde 1,8 procent tot 5849,72 punten. Dat is het grootste dagverlies sinds december. Techgraadmeter Nasdaq verloor 2,6 procent tot 18.350,19 punten.

Cijfers over de industriële activiteit in de Verenigde Staten leidden eerder maandag tot verdere bezorgdheid onder beleggers over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Veel fabrikanten gaven aan zich zorgen te maken over de aanstaande heffingen. Hierdoor lijkt het erop dat die binnenkort de productie van Amerikaanse fabrieken zullen beïnvloeden.

Techbedrijven behoorden tot de grootste verliezers op Wall Street. Onder andere Nvidia verloor flink, met een min van 8,7 procent. Vrijdag klom het aandeel van de AI-chipproducent nog bijna 4 procent. The Wall Street Journal meldde zondag dat Chinese kopers de Amerikaanse exportbeperkingen omzeilen om de meest geavanceerde chips van Nvidia te bestellen.

Cryptobedrijven moesten hun openingswinsten weer inleveren. Beleggers reageerden eerder maandag verheugd op de aankondiging van president Donald Trump dat de digitale munten bitcoin, ether, XRP, solana en cardano worden opgenomen in een Amerikaanse strategische reserve van cryptovaluta. Deze voorraad aan cryptomunten is vergelijkbaar met de strategische olievoorraden van de VS. Chipfabrikant Super Micro Computer verloor 13 procent.

Cryptobeurs Coinbase en cryptominers als Mara Holdings en Riot Platforms daalden tot 4,6 procent, nadat ze in de vroege handel nog tot 11,6 procent hadden gewonnen. Cloudbedrijf MicroStrategy, dat veel bitcoins bezit, zakte 1,8 procent.