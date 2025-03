Schoonmaken moestuinen rond Chemours kost tientallen miljoenen

Volgens de projectleider zijn ongeveer 1300 locaties in beeld om schoongemaakt te worden, zodat weer zonder gezondheidsrisico’s groenten en fruit uit deze tuinen gegeten kunnen worden. „Een grove schatting is dat dit tussen de 25 en 50 miljoen euro kost”, zei hij bij de oplevering van het eerste project.

Recent begon een pilot op drie locaties, in Sliedrecht, Papendrecht en Wijngaarden (gemeente Molenlanden), om ervaring op te doen met het saneren van moestuinen. In Sliedrecht is de bovenste 50 centimeter vervuilde grond afgegraven en vervangen door schone grond. De moestuinder pootte daarin maandag wat knoflookplantjes, in aanwezigheid van onder anderen directeur An Lemaire van Chemours en wethouder Roelant Bijderwieden van Sliedrecht.

Leden van de lokale actiegroep ‘Stop PFAS, stop Chemours’ waren ook naar de bijeenkomst gekomen, maar zij moesten het terrein verlaten. Van achter een hek volgden ze onder meer de speech van Lemaire. „Nul uit de pijp!”, scandeerden ze. Twee beveiligers die de ingang bewaakten, liepen mee toen de directeur van Chemours de moestuin weer verliet. De locatie ligt tegenover de fabriek, aan de andere kant van de rivier Beneden-Merwede.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf in 2022 het advies om geen producten te eten uit moestuinen binnen 1 kilometer van Chemours, of om dat in beperkte mate te doen bij tuinen die verder weg liggen. Na onderzoek in de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht concludeerde het RIVM dat de gewassen verhoogde concentraties PFAS bevatten, met name PFOA. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid en het milieu.

De rechter vindt dat Chemours (dat voorheen DuPont heette) aansprakelijk is voor de schade die in ieder geval tussen 1984 en 1998 door de uitstoot is ontstaan op het grondgebied van Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht. Het chemiebedrijf heeft met de gemeenten afgesproken het schoonmaken van de moestuinen en de eveneens met PFAS vervuilde zwemplas Merwelanden te betalen.