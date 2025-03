Wereldvoedselprogramma sluit bureau Zuid-Afrika tijdens droogte

Het Wereldvoedselprogramma is voor bijna de helft van de begroting afhankelijk van steun van de Verenigde Staten, maar daar legt de regering van Donald Trump de uitgaven aan humanitaire hulp aan banden. Het is onduidelijk of dat ook de reden is dat het WFP-bureau in Zuid-Afrika moet sluiten. Vanuit die locatie worden hulpgoederen ingekocht en gedistribueerd in de regio. Die gaat op dit moment gebukt onder een periode van ernstige droogte.

In het kantoor in Johannesburg werken ongeveer 160 mensen. Zij zijn volgens een ingewijde overvallen door het nieuws over de sluiting. Personeel had eerst te horen gekregen dat hun bureau mogelijk zou fuseren met het WFP-kantoor in Nairobi.