Provincie Noord-Holland wil kwart stiltegebieden schrappen

Een belangrijke reden is dat de regels niet of nauwelijks te handhaven zijn in de stiltegebieden die de provincie wil laten vervallen. De huidige indeling is onlogisch, de geluidsbelasting voldoet niet aan de richtwaarde van maximaal 35 decibel en de stiltegebieden zijn niet in samenhang met andere werkingsgebieden bepaald, aldus Gedeputeerde Staten. Gemeenten en Provinciale Staten worden nog betrokken bij de plannen, die volgend jaar in werking zouden moeten treden.