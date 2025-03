Europese gasprijs stijgt na clash Trump en Zelensky

Op de toonaangevende Europese gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs met 6,7 procent tot meer dan 47 euro per megawattuur. Trump haalde fel uit naar Zelensky over dat hij geen vrede zou willen. De Verenigde Staten hebben gedreigd de steun aan Oekraïne te stoppen. Trump wil namelijk graag vrede in Oekraïne sluiten met de Russische president Vladimir Poetin. Hij zou daarover al gesprekken hebben gevoerd met Poetin.

Begin vorige maand steeg de Europese gasprijs nog naar het hoogste niveau in twee jaar. Dat kwam mede door de koude temperaturen waardoor meer gas nodig is voor verwarming, waardoor de gasvoorraden steeds leger raken. Later zakte de prijs weer wat terug door de komst van milder weer.

Sinds begin dit jaar gaat er geen Russisch gas meer via pijpleidingen in Oekraïne naar Europa. Bij een staakt-het-vuren zouden deze gasstromen eventueel hervat kunnen worden.

De hogere gasprijs zal niet onmiddellijk gevoeld worden door consumenten in de portemonnee. Energiebedrijven zullen die hogere prijs op termijn wel mee kunnen nemen bij de vaststelling van contracttarieven.