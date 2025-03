Defensiebedrijven stijgen op beurzen na ruzie Trump en Zelensky

In Frankfurt steeg de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall 15 procent. Het aandeel Rheinmetall, een van de grootste wapenleveranciers in Europa, is dit jaar al met ongeveer 70 procent gestegen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne drie jaar geleden is de beurswaarde van het bedrijf al met meer dan 800 procent gestegen. In Stockholm klom de Zweedse fabrikant van straaljagers Saab 11 procent.

Bondgenoten van Oekraïne hebben zondag in Londen beloofd meer geld aan defensie uit te geven en een coalitie te vormen die bereid is een eventuele wapenstilstand in Oekraïne te verdedigen. De top was kort nadat de Amerikaanse president Donald Trump uitviel tegen Volodymyr Zelensky. Volgens Trump wil de Oekraïense president helemaal geen vrede. De Franse president Emmanuel Macron verklaarde na de Oekraïnetop in Londen dat de Europese landen hun defensie-uitgaven moeten verhogen naar 3 tot 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 924,82 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 871,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.