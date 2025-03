Stabilisatie in Nederlandse industrie na maanden van krimp

De zogenoemde inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de industriële activiteit, kwam in februari precies uit op een stand van 50. Dat was 48,4 in januari. Een niveau van 50 of meer wijst op groei en een lager niveau duidt op krimp van de bedrijvigheid. Volgens de Nevi kwam daarmee een einde aan zeven maanden met krimp.

Het aantal nieuwe orders steeg in februari voor het eerst in acht maanden, al was dit wel beperkt. De buitenlandse orders daalden opnieuw, maar minder sterk dan in januari. Desondanks verlaagden Nederlandse fabrikanten vorige maand opnieuw hun productievolume, maar was dit slechts matig. De kostendruk nam wel toe naar het hoogste niveau in ruim twee jaar, door hogere kosten voor personeel en grondstoffen.

In een toelichting schrijft Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO, dat ondanks de verdere daling van de productie „de eerste groene scheuten zichtbaar” worden. „Het herstel is wel onzeker door het grillige gedrag van Donald Trump. Er bestaat een duidelijk risico op een handelsoorlog en het is mogelijk dat deze onzekere situatie ondernemers kopschuw maakt bij het nemen van investeringsbeslissingen. Dat kan de vraag naar bijvoorbeeld machines onder druk zetten.”

De Nevi meldt verder dat Nederlandse producenten er vertrouwen in hebben dat de productieomvang dit jaar zal stijgen ten opzichte van het huidige niveau. Het percentage optimisten overtrof ruim het aantal pessimisten (respectievelijk 45 en 7 procent). De positieve stemming wordt toegeschreven aan gunstige groeiprognoses en een verwachte verbetering van de marktomstandigheden, aldus de Nevi.