Roeier die poging tot wereldrecord doet gered uit cycloon

Buitenland

Een Litouwse roeier is maandag voor de kust van Australië uit een stormachtige zee gered. Langeafstandsroeier Aurimas Mockus probeerde door een tropische cycloon heen te peddelen, in een poging in zijn eentje de Stille Oceaan over te steken. Een Australisch marineschip haalde Mockus van zee, waar tropische cycloon Alfred windsnelheden van honderd kilometer per uur en golven van zeven meter hoog veroorzaakte.