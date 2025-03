Oekraïne veroordeelt IAEA-bezoek kerncentrale via bezet gebied

Volgens Kyiv nam het IAEA het besluit onder druk van Moskou. In een verklaring wees het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken op „Russische chantage en systematische pogingen om internationale organisaties illegale werkwijzen op te leggen om te opereren in de tijdelijk bezette gebieden”.

Volgens drie in Wenen gevestigde diplomaten besloot het IAEA echter om niet via Oekraïens gebied te reizen, omdat de contactlijn tussen de twee legers te gevaarlijk is geworden om over te steken, meldt persbureau Bloomberg. Het IAEA-besluit wordt gezien als een klap voor Kyiv, omdat het wil voorkomen dat Rusland in een eventueel vredesakkoord het eigendom van de kerncentrale krijgt toebedeeld.

Het IAEA heeft zijn besluit nog niet toegelicht.