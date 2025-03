Duizenden aanhangers pro-Russische Georgescu bijeen in Boekarest

De aanhangers van Georgescu willen dat de annulering van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van november ongedaan wordt gemaakt. Georgescu kwam toen als relatief onbekende kandidaat als winnaar uit de bus. De autoriteiten concludeerden dat zijn campagne hulp van buitenaf kreeg, waarop het hooggerechtshof de uitslag ongeldig verklaarde.

Georgescu wil opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen, die nu voor mei staan gepland. Het is nog niet bekend of hij weer mee mag doen. Tegen hem loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek voor het vormen van een antisemitische organisatie, het promoten van oorlogsmisdadigers en fascistische organisaties, en het verspreiden van onjuiste informatie. Georgescu is deze week ondervraagd en op borgtocht vrijgelaten.