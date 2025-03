Oekraïne en Verenigd Koninkrijk tekenen lening van ruim 2 miljard

De overeenkomst werd ondertekend tijdens het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan de Britse premier Keir Starmer. Daarbij was ook de Britse minister van Financiën aanwezig. Haar ambtgenoot van Oekraïne schoof digitaal aan.

De lening moet worden terugbetaald met de winsten van bevroren Russische tegoeden. „Het geld zal worden gebruikt voor de wapenproductie in Oekraïne. Dit is echte gerechtigheid - degene die de oorlog begon, moet er ook voor betalen”, zei Zelensky over de lening op sociale media.

Volgens de Oekraïense president was zijn ontmoeting met Starmer „betekenisvol” en „hartelijk”. „We bespraken de uitdagingen waarmee Oekraïne en heel Europa worden geconfronteerd, de coördinatie met partners, concrete stappen om de positie van Oekraïne te versterken, en het beëindigen van de oorlog met een rechtvaardige vrede, samen met stevige veiligheidsgaranties.”