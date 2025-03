Hongarije en Slowakije dreigen EU-top over Oekraïne te ontregelen

Orbán denkt er zo anders over dan de meeste andere EU-leiders dat het volgens hem geen zin heeft om te proberen samen een standpunt in te nemen, zoals normaliter op een top gebeurt. Proberen ze dat toch, dan zal de Europese Unie te kijk komen te staan als een verdeeld huis, dreigt de Hongaarse premier. Dat doet hij in een brief aan hun voorzitter António Costa, die is ingezien door het ANP. Orbán dwarsboomde of vertraagde al meermaals eerder hulp aan Oekraïne en optreden tegen Rusland.

„Als de top niet respecteert dat er andere meningen zijn dan simpelweg doorgaan met de oorlog, dan zou de Europese Raad het donderdag niet eens kunnen worden”, zegt ook Fico op X. Onder Fico is Slowakije een medestander van Hongarije geworden.

De andere EU-landen willen juist dat de EU zich op de spoedtop eensgezind en krachtig achter Oekraïne schaart. Ze zien dat de VS, lang de onmisbare bondgenoot, de handen van Oekraïne aftrekken. Het openlijke geruzie tussen president Donald Trump en zijn Oekraïense gast Volodymyr Zelensky vrijdag in het Witte Huis heeft velen geschokt.

De EU moet net als de VS rechtstreekse besprekingen aanknopen met Rusland over een staakt-het-vuren in Oekraïne, vindt Trump-adept Orbán. Fico wil dat de EU-leiders op de top uitspreken dat er onmiddellijk zo’n staakt-het-vuren moet komen. Of er nu ook afspraken worden gemaakt over een duurzame vrede of niet. Oekraïne en de meeste andere EU-landen willen daar niet aan, weet de Slowaakse premier. Zij zijn bang dat Rusland zo’n bestand slechts als een adempauze aangrijpt om vervolgens weer aan te vallen.

Fico eist, net als de VS, bovendien wat terug van Oekraïne voor Europese hulp. Oekraïne zou weer Russisch gas moeten doorlaten naar Slowakije. Daaraan is een eind gemaakt om te beletten dat Rusland de opbrengst in de oorlog tegen Oekraïne steekt.