Trump: regering staat niet toe dat profiteurs volk VS benadelen

Buitenland

Na een publieke en slaande ruzie in het Witte Huis met de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky stelt president Donald Trump dat zijn regering niet toelaat dat er van de VS wordt geprofiteerd. „We staan pal voor de belangen van het Amerikaanse volk en van degenen die de positie van de VS in de wereld respecteren.” Trump doelt op de miljardenhulp aan Oekraïne in de oorlog met Rusland die het van de regering van Trumps voorganger Joe Biden heeft gekregen.