Meer kans op koophuis

Nog steeds worden huizen duurder; in de laatste drie maanden van vorig jaar ging de gemiddelde prijs van een te koop gezette woning met 2,5 procent omhoog ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarbij gaat het echter om een gematigde stijging, stelde Lara Gerssen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdagmorgen.

Zeker in het licht van de loonontwikkeling in ons land. De salarissen gingen in 2024 gemiddeld met meer dan 6,5 procent omhoog. Veel mensen krijgen daardoor de mogelijkheid om een hogere hypotheek af te sluiten, waardoor hun kansen op de woningmarkt toenemen. Dat leidt tot stijgende verkoopcijfers. In het vierde kwartaal van 2024 waren er bij NVM-makelaars ruim 43.000 woningtransacties, bijna 7.000 meer dan in hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor.

Opvallend is de grote stijging bij de appartementen. Daarvan werden er 14.000 verkocht, 28 procent meer dan in het derde kwartaal. Het is daarbij opmerkelijk dat met name het aantal jonge kopers steeg.

„Met een gemiddelde verkooptijd van 27 dagen blijft het voor kopers snel beslissen” - Lara Gerssen, makelaarsvereniging NVM

Grotere keus

Veranderingen dus, maar woningzoekenden verkeren nog steeds niet in een riante positie. Gerssen: „Met een gemiddelde verkooptijd van 27 dagen blijft het voor kopers snel beslissen. Een aantal jaren terug stond een huis veel langer te koop.”

Toch kost het een woningbezitter vaak wat meer moeite om zijn of haar huis kwijt te raken. Kopers krijgen een grotere keus, volgens Gerssen. „Het gemiddelde aantal bezichtigingen daalt daardoor.”

Vlissingen

De gemiddelde transactieprijs voor bestaande woningen liep in het vierde kwartaal op met 9000 euro, tot ruim 483.000 euro. Daarbij zijn er grote regionale verschillen. In 144 gemeenten ligt het gemiddelde inmiddels boven de 5 ton, in tientallen andere juist fors lager. Koploper is Blaricum. Daar kost een huis gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro. Ook in plaatsen als Bloemendaal en Wassenaar moet iemand een flinke zak geld meebrengen om onder dak te komen. In gemeenten aan de rand van het land zijn huizen juist vaak goedkoper. In plaatsen als Heerlen, Kerkrade, Pekela en ook Vlissingen ligt de gemiddelde prijs tussen de 270.000 en 280.000 euro.

Gerssen geeft aan dat er over heel vorig jaar bijna 145.000 woningen zijn verkocht, tegen 132.000 een jaar eerder. Volgens haar neemt het vertrouwen van potentiële kopers toe. Behalve door de stijgende lonen komt dat door de dalende hypotheekrente. „Geld lenen wordt goedkoper, dat zien mensen terug in hun maandlasten.” Het aandeel van NVM-makelaars in de totale markt is naar eigen zeggen ongeveer 70 procent.