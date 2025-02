Franse inflatie koelt sterk af tot laagste niveau in vier jaar

Economie

De inflatie in Frankrijk is in februari sterk afgekoeld. Het dagelijks leven in de op een na grootste economie van de eurozone werd deze maand gemiddeld 0,8 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder, meldde het Franse statistiekbureau Insee op basis van voorlopige cijfers. In januari stegen de Franse consumentenprijzen nog met 1,7 procent. Het is voor het eerst sinds februari 2021 dat de inflatie onder de 1 procent uitkomt.