Economie Turkije komt uit recessie

De Turkse economie groeide in oktober, november en december met 1,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal, meldde het Turkse statistiekbureau vrijdag. Over heel 2024 is de groei daardoor uitgekomen op 3,2 procent.

In december werd de rente in Turkije voor het eerst in bijna twee jaar verlaagd, omdat de torenhoge inflatie in het land wat leek af te koelen. Met de lagere leenkosten wil de centrale bank de Turkse economie stimuleren. In januari volgde een tweede renteverlaging.

De Turkse economie ondervond vorig jaar vooral hinder van de hoge rente, waardoor bijvoorbeeld investeringen in de industrie en consumentenbestedingen onder druk stonden. Dat laatste hing ook samen met de hoge inflatie. Deze problemen lijken af te nemen, maar zijn nog niet achter de rug.

De verwachting van economen is dat de rente in Turkije de komende maanden verder omlaaggaat en eind dit jaar rond de 30 procent ligt. Dat is nog steeds zeer hoog. Ook stijgen de prijzen nog altijd flink, maar niet meer zo sterk als eerder. De centrale bank rekent erop dat de inflatie eind dit jaar op 24 procent uitkomt.