Omzetgroei horeca valt stevig terug in 2024

In het laatste kwartaal van 2024 groeide de omzet met 6,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, lag 3,7 procent hoger. Hotels zetten 3,6 procent meer om. De groei van de overige logiesverstrekkers, waaronder campings en vakantieparken, was 3,8 procent.

De omzet van eet- en drinkgelegenheden steeg 7,8 procent. Restaurants realiseerden met 9 procent de grootste omzetstijging van de horecabranches. De omzetgroei van kantines en catering was 7,8 procent. Fastfoodrestaurants en cafés hebben respectievelijk 6,4 en 6,5 procent meer omgezet.

Het CBS meldde eerder deze maand al dat het vertrouwen van horecaondernemers aan het begin van het eerste kwartaal is afgenomen naar min 17,9. Een kwartaal eerder was dit nog min 11,3. Horecaondernemers waren zowel negatiever over het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden als over het economisch klimaat in de komende drie maanden.

ABN AMRO maakte begin januari bekend dat het aantal bankroeten van restaurants en andere eetgelegenheden dit jaar waarschijnlijk oploopt tot een recordhoogte. Zij rekenen in 2025 op ongeveer 450 faillissementen in de sector. Volgens het CBS nam het aantal faillissementen in de horeca vorig jaar ook al flink toe tot 377, van 267 in 2023.