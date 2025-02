Bodemonderzoeker Fugro heeft last van onzeker energiebeleid in VS

Trump heeft beleid aangekondigd om meer olie en gas op te pompen en minder in te zetten op windparken op zee. Maar voor veel partijen in de VS heerst nog veel onduidelijkheid, zegt Fugro-topman Mark Heine. „Veel dingen die Trump heeft geroepen moeten nog uitgewerkt worden in beleid. Veel partijen wachten af wat daarin precies wordt opgeschreven. Dat heeft natuurlijk een effect op Fugro”, legt hij uit. Heine verwacht in juli meer duidelijkheid over Trumps beleid.